=== *** 07:45 CH/BIP 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj 09:00 LU/Senvion SA, HV, Luxemburg 10:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV, Hannover *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% 13:15 PT/Bundeskanzlerin Merkel, PK zum Abschluss ihrer Portugal-Reise, Lissabon *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 234.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 58,5 zuvor: 57,6 *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Florida Prosperity Partnership, Orlando 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York *** - CA/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 2.6.), Whistler - BE/Tagung des Nato-Russland-Rats, Brüssel - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

