Infineon-Express-Zertifikat mit 6,05% Zinsen und 40% Schutz

Express-Zertifikate weisen gegenüber dem direkten Investment in einer Aktie oder einem Index den unbestreitbaren Mehrwert auf, dass sie auch dann für positive Renditen sorgen können, wenn sich ein Direktinvestment tief in den roten Zahlen befindet.

Neben der Auswahl des gewünschten Zertifikatetyps (Bonus-, Discount-, Express-Zertifikat), spielt klarerweise die Auswahl eines geeigneten Basiswertes eine wesentliche Rolle bei der Ermittlung des Veranlagungsergebnisses. Wenn sich die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004), die von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 28,50 Euro zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Jahren halbwegs stabil entwickelt, dann können Anleger mit dem neuen HVB-Express Plus-Zertifikat einen Jahresertrag von fünf Prozent erwirtschaften.

6,05% Bonuschance pro Jahr

Der am 18.6.18 fixierte Schlusskurs der Infineon-Aktie wird als Basispreis für das Express Plus-Zertifikat definiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 23,45 Euro ermittelt, dann wird sich ein Nennwert von 1.000 Euro auf (1.000:23,45)=42,64392 Infineon-Aktien beziehen. Bei 100 Prozent des Basispreises befinden sich die Rückzahlungslevels, bei 60 Prozent die Barriere.

Wenn die Infineon-Aktie bereits nach dem ersten Laufzeitjahr, und zwar am 13.6.19, auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat am 20.6.19 mit 100 Prozent des Nennwertes und einer Bonuszahlung in Höhe von 6,05 Prozent zurückbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit zumindest um ein weiteres Jahr. Nach diesem Jahr wird das Zertifikat mit 112,10 Prozent des Nennwertes getilgt, wenn der Infineon-Kurs oberhalb des Rückzahlungslevels gebildet wird. Nach dem dritten Laufzeitjahr beträgt der in Aussicht stehende Rückzahlungsbetrag bereits 118,15 Prozent.

Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag, dann wird es bereits dann mit 1.242 Euro je Nennwert von 1.000 Euro getilgt, wenn der Aktienkurs auf oder oberhalb der Barriere von 60 Prozent des Startwertes liegt. Befindet sich der Aktienkurs hingegen am 13.6.22 unterhalb der Barriere, dann wird das Express-Zertifikat mittels der Lieferung von 42 Infineon-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,64392 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das HVB-Express Plus-Zertifikat auf die Infineon-Aktie, maximale Laufzeit bis 20.6.22, ISIN: DE000HVB2KB6, kann noch bis 15.6.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat auf die Infineon-Aktie ermöglicht Anlegern in maximal vier Jahren eine Jahresbruttorendite von 6,05 Prozent, wenn der Aktienkurs am Laufzeitende des Zertifikates nicht mehr als die Hälfte 40 Prozent Wertes verloren hat. Entwickelt sich der Aktienkurs positiv, so wird die Rückzahlung des Zertifikates vor dem geplanten Laufzeitende erfolgen.

Quelle: zertifikatereport.de