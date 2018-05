FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

QIN XFRA CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS CO. H YC1 0.021 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.238 EUR

HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.050 EUR

SHN XFRA BMG8063F1068 SHANGRI-LA ASIA HD 1 0.012 EUR

SO7 XFRA BMG6389N1002 NAN HAI CORP.LTD. HD-,01

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.516 EUR

YSM XFRA FR0013199916 SOMFY S.A. INH. EO -,20 1.300 EUR

G0FB XFRA US3984384087 GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1 0.216 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.060 EUR

2DJ XFRA JP3491910000 DYNAM JAPAN HLDGS CO.LTD 0.047 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.009 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR

7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.766 EUR

KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.013 EUR

MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.172 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.232 EUR

8BO XFRA SG9999015267 BOC AVIATION LTD. 0.165 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.060 EUR

XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN