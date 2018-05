FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

G4ND XFRA AT0000A010J2 GLOBAL EQU.VALUE SELECT T 0.138 EUR

OZTA XFRA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 0.204 EUR

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.215 EUR

OT7 XFRA BE0974276082 ONTEX GROUP NV EO -,01 0.600 EUR

WS7A XFRA BMG1118Y1214 BINHAI INVESTM.CO. HD-,10 0.006 EUR

FHJB XFRA LU0033049577 UBS (LUX) BOND FD-EUR P D 2.000 EUR

FTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.408 EUR

203 XFRA SE0007185418 NOBINA AB SK 90 0.326 EUR

SQE XFRA US8632361056 STRAYER EDUCAT. DL-,01 0.215 EUR

PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.447 EUR

NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.032 EUR

NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.172 EUR

NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.353 EUR

MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.869 EUR

KYM1 XFRA US46630Q2021 VTB BK GDR REG.S/1 RL-,01 0.096 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.181 EUR

HDFA XFRA US40415F1012 HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 0.493 EUR

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.464 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.034 EUR

NVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50 0.150 EUR

RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.516 EUR

SXC XFRA KYG8586D1097 SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10 0.089 EUR

RIG2 XFRA HU0000123096 RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 0.213 EUR

M3I XFRA KYG6145U1094 MINTH GROUP LTD HD-,10 0.093 EUR

GBH XFRA KYG398141013 GOODBABY INTL HLDGS HD-01 0.005 EUR

RY2 XFRA HK2356013600 DAH SING BANKING GRP 0.034 EUR

DSR XFRA HK0440001847 DAH SING FINL HLDGS 0.113 EUR

IO5A XFRA HK0250031678 SINO-I TECHNOL. NEW 0.001 EUR

GUZ XFRA HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. 0.006 EUR

4PO XFRA FR0004191674 DIRECT ENERGIE EO 0,1 0.350 EUR

FAU XFRA FR0000121147 FAURECIA S.A. INH. EO 7 1.100 EUR

HLQ1 XFRA DE000HLB88G7 LB.HESS.-THR. GEN.06/21 5.220 %

HIBB XFRA DE000DXA0SM3 DEX.KOM.DE.GEN.S.10 07/17 0.694 %

G5HA XFRA CNE100000569 GUANGZHOU R+F PR. H CONS. 0.084 EUR