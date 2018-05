Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Telefonica von 6,95 auf 6,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung des spanischen Telekomkonzerns ähnle dem sprichwörtlichen "Tanz auf dem Vulkan", schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Heimatmarkt gebe es Gegenwind von Seiten der Großkunden und in Deutschland hätten potenzielle Kunden wenig zwingende Gründe, zum Mobilfunkanbieter O2 zu wechseln. Zudem belasteten negative Währungseffekte die Geschäfte in Lateinamerika./la/ag Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0178430E18