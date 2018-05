An einem ansonsten nachrichtenarmen Fronleichnamstag könnten die Papiere der Stahlhersteller in den Fokus rücken. Denn laut "Wall Street Journal" plant US-Präsident Donald Trump, im Handelsstreit mit der EU diese nicht mehr von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Die bislang gültige Sonderregelung für die Europäer läuft zum 1. Juni aus. Dann könnten auf Europas Stahlproduzenten Importzölle zukommen.

Thyssenkrupp verloren auf Tradegate 1,1 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Salzgitter gaben um 1 Prozent ähnlich stark nach. "An der Wall Street haben gestern die Aktien der US-Produzenten von der Aussicht auf Importzölle profitiert", sagte ein Händler. An der Nasdaq hatten am Vorabend die Papiere von Nucor um 2,3 Prozent und die von AK Steel sogar um 5,5 Prozent zugelegt.

Ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hatte am Mittwoch keinen Durchbruch gebracht. "Es ist jetzt am Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Entscheidung zu treffen", teilte eine Sprecherin von Malmström nach dem Treffen in Paris mit. Deutschland und Frankreich kündigten eine geschlossene Antwort Europas auf die Entscheidung Trumps an./bek/jha/

