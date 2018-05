Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta003/31.05.2018/08:30) - * Aufgrund eines Anstiegs der installierten Leistung um 19% wächst die Gesamtproduktion um 10% auf 17 GWh



* Das EBITDA in Q1/2018 liegt aufgrund i) eines niedrigeren spezifischen Ertrags (-8%) in Folge schlechterer Witterungsbedingungen im Vergleich zu einem sehr sonnigen Q1/2017 und ii) einem um EUR 0,2 Mio. verringerten sonstigen betrieblichen Ertrag, leicht unter dem Vorjahresniveau (EUR 4,7 Mio.). Die Nettoverschuldung stieg auf EUR 160 Mio. vor dem Hintergrund der zahlreichen Projekterwerbe (1,2 MWp Sömmerda, 1,0 MWp Umpferstedt, 0,7 MWp Mühlheim, 1,9 MWp Pinta Solarparks) und der Inbetriebnahme der 4,6 MWp Solaranlage in Bitterfeld.



* Die Prognose für das Gesamtjahr 2018 (EBITDA i.H.v. EUR 29,6 Mio.) hatte bereits wetterbedingte negative Effekte in Höhe von EUR 0,5 Mio. im ersten Quartal 2018 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde die Produktionsschwäche in Q1/2018 bereits durch die überdurchschnittliche Stromproduktion in den Monaten April und Mai vollumfänglich kompensiert.



Bayreuth, 31. Mai 2018 - 7C Solarparken (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) hat zwei neue Solaranlagen Anlagen erworben, welche das IPP Portfolio auf 137 MWp erhöhen. Zum einen kaufte 7C Solarparken eine im Betrieb befindliche Aufdachanlage mit 632 kWp in Möckern (Sachsen-Anhalt). Diese Anlage ist mit Canadian Solar Solarmodulen und Power One Wechselrichtern ausgestattet und hat eine Einspeisevergütung von EUR 222/MWh (Inbetriebnahmejahr 2012). Die zweite Transaktion bezieht sich auf die in diesem Jahr erfolgte Akquisition des Amatec-Geschäftsbetriebs, durch welche die 7C Solarparken Vorkaufsrechte auf operative Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 4 MWp erworben hat. Die Akquisition der Solaranlage "Weisser Weg" mit 2,3 MWp ist der erste Erfolg aus dieser Vereinbarung. Die Freiflächenanlage in Chemnitz hat eine Einspeisevergütung von EUR 89/MWh (Inbetriebnahmejahr 2016) und besteht aus Komponenten von Talesun und Huawei. Weitere Projektzukäufe befinden sich derzeit in Verhandlung, sodass der Vorstand unverändert davon ausgeht, die Zielsetzung von 150 MWp bis zum Jahresende zu erreichen.



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von 137 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard).



