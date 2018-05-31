BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 6,60 (6,95) EUR - 'UNDERPERFORM' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 24,20 (25) EUR - 'OUTPERFORM' GOLDMAN SENKT CAPGEMINI AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 141 EUR GOLDMAN HEBT DASSAULT SYSTEMS AUF 'CONV. BUY LIST' (BUY) - ZIEL 145 (133) EUR JPMORGAN NIMMT GLAXOSMITHKLINE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 1500 PENCE JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 950 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 8 (14,50) EUR - 'OUTPERFORM' ALPHAVALUE SENKT QIAGEN AUF 'ADD' (BUY) BERENBERG HEBT COVESTRO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 86 (85) EUR , (VB +1,4%) Guten...Den vollständigen Artikel lesen ...