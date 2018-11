Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Covestro beschleunigt die Expansion des Geschäfts mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) und baut zu diesem Zweck seine Beteiligung an dem Joint Venture DIC Covestro Polymer (DCP) in Japan auf 80 von 50 Prozent aus. "Das zukünftige Wachstumspotenzial des TPU-Geschäfts und die langfristige, enge Partnerschaft beider Unternehmen passen perfekt zu unserer Wachstumsstrategie mit Fokus auf nachhaltigkeitsgetriebene Innovationen", kommentierte CEO Markus Steilemann die Akquisition.

Die Gesamtinvestition summiere sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Abschluss der Transaktion sei vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörde für Anfang des zweiten Quartals 2019 geplant.

Die DCP wurde 2000 als paritätisches Joint Venture gegründet und ist den Angaben zufolge führend in der japanischen TPU-Industrie. Covestro ist ein bedeutender Anbieter von Hochleistungsharzen und weltweit einer der drei größten Produzenten von TPU. Das TPU-Geschäft ist Teil des Segments Coatings, Adhesives, Specialties (CAS) und stand im Geschäftsjahr 2017 für rund 10 Prozent des Segmentumsatzes.

Für die TPU-Industrie wird laut dem DAX-Konzern weltweit ein langfristiges Wachstum von jährlich 6 Prozent erwartet. Das Material bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, etwa in Autos, Elektrogeräten, in der IT, der Medizintechnik und in Sportartikeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 02:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.