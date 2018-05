Trotz eines langfristig intakten Aufwärtstrends und positiven Analystenkommentaren fehlt es der Aktie von Palatin Technologies aktuell etwas an frischen Impulsen. Seit der Titel im April ein neues Jahreshoch erreicht hatte, bewegt er sich um die Marke von 1,20 USD seitwärts. Daran änderte sich auch in der letzten Woche nichts. Mal gibt es Ausflüge Richtung 1,30 USD, mal sinkt die Aktie bis auf 1,10 USD. Derartige Entwicklungen waren zuletzt aber nie von Dauer. Auch das Minus in Höhe von 1,7 ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...