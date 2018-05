Wie es scheint, macht sich NorCom derzeit Gedanken darüber, dass es in der absehbaren Zukunft zu einer feindlichen Übernahme kommen könnte. Um sich davor zu schützen, prüft das Unternehmen derzeit die Umwandlung von einer AG hin zu einer GmbH & Co. KGaA. Die neue Rechtsform soll die Fortsetzung der langfristig ausgerichteten Wachstumsstrategie nachhaltig sichern und die Möglichkeiten einer kapitalmarktorientierten Gesellschaft mit Vorteilen eines Familienunternehmens kombinieren, so NorCom in ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...