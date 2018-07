NorCom Information Technology AG erzielt Fortschritte in der Partnergewinnung DGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung NorCom Information Technology AG erzielt Fortschritte in der Partnergewinnung 16.07.2018 / 15:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zur erfolgreichen weltweiten Vermarktung der Produkte DaSense und EAGLE strebt NorCom die enge Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen an. Strategischer Fokus des Managements liegt darauf, hierfür passende Unternehmen zu identifizieren, zu gewinnen und ein schlagkräftiges Partnernetzwerk aufzubauen. Im Automobilbereich finden für die Big Data Softwarelösung DaSense derzeit erste Gespräche mit mehreren, potentiellen Partnerfirmen statt. Insbesondere Automobilzulieferer kommen als Partner in Frage, da deren Angebot zu den NorCom-Lösungen komplementär ist. Beim Aufbau dieses Partnernetzwerks ist nun ein erster Meilenstein erreicht worden: Mit dem namhaften Automobilzulieferer AVL List GmbH konkretisieren sich die Vertragsverhandlungen. Ziele dieser strategischen Kooperation sind die gemeinsame Weiterentwicklung der DaSense Plattform, die Integration in das AVL Lösungsportfolio mit Fokus auf Big Data Technologien sowie das Realisieren umfangreicher, weltweiter Projekte. AVL ist das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und Prüftechnik von Antriebssystemen (Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektro- motoren, Batterien und Software) für PKW, LKW und Großmotoren. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 9.500 Mitarbeiter und erzielte 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 1,55 Mrd. Euro. Kontakt: NorCom Information Technology AG Julia Keck IR Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de 16.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704927 16.07.2018 CET/CEST

