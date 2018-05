Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Enel nach der Aufstockung des Angebots für Electropaulo auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Mit Hilfe des größten brasilianischen Energieanbieters könne das operative Ergebnis der Italiener in dem südamerikanischen Land um über ein Drittel gesteigert werden, schrieb Analystin Claudia Introvigne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das passe zur Wachstumsstrategie./ag/bek Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-05-31/10:55

ISIN: IT0003128367