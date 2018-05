Liebe Trader,

Übergeordnet musste Vonovia nach dem am 09. Januar erzielten Allzeithoch bei 42,56 Euro eine tiefe Korrekturbewegung bis auf ein aktuelles Jahrestief bei 35,71 Euro einstecken. Von dort konnte sich der Immobilienwert aber gut erholen und näherte sich auch wieder dem Allzeithoch an. Danach folgte aber noch einmal eine Abwärtsbewegung, welche sogar kurzfristig unter den Aufwärtstrend seit dem 06. Februar reichte. Aber eine schnelle Erholung brachte den Wert wieder auf Kurs - am Dienstag schaffte Vonovia den ersten Widerstand von 39,65 Euro zu durchbrechen. Gestern gefolgt von einer weiteren langen, weißen Kerze. Mit dieser wurde auch der Abwärtstrend seit Anfang Mai wieder zurück erobert und das Wertpapier bewegt sich fortlaufend nach oben!

Long-Chance:

Die gestrige Tageskerze hat ein klares Kaufsignal aufgestellt. Von hier aus können zunächst Kursziele an den Allzeithochs bei 42,56 Euro abgeleitet werden. Darüber hinaus besteht durchaus das Potenzial auf neue Allzeithochs! Das sollte aber noch per Wochenschlusskurs abgewartet werden. Eine Verlustbegrenzung ist knapp unter der Unterstützung bei 39,65 Euro anzusetzen. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau, müssen Investoren der Vonovia-Aktie hingegen mit einer zweiten Konsolidierungswelle in Richtung 37,30 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 40,96 Euro

Kursziel: 42,56 / 44,56 Euro

Stop: < 39,65 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,31 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Vonovia; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 40,97 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.