Seit Anfang des Jahres befindet sich die mVISE Aktie im wikifolio "Top Pics of the Year", da der Wert einer meiner 10 Favoriten für das Jahr 2018 ist. Bislang konnte die Aktie des IT-Anbieters bereits um rund 38% zulegen und bestätigt damit die zu Jahresbeginn aufgezeigte positive Sichtweise.



Im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Umsatz um 87,5% auf 14,78 Mio. € gesteigert werden. Der Großteil davon entfiel auf organisches Wachstum, insbesondere im Beratungsgeschäft. Dazu haben die im Mai übernommene elastic.io sowie der im Oktober übernommene Teilbetrieb "Professional Services Customer Value" der SHS Viveon AG anorganisch zum Wachstum beigetragen. Das EBITDA stieg um 68,2% auf 1,96 Mio. € unterproportional und war u.a. durch Sonderkosten i.H.v. ca. 0,4 Mio. € im Zusammenhang mit den Akquisitionen belastet. Bereinigt hatte sich das EBITDA in etwa verdoppelt. Das EBIT war dazu durch Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (PPA) und höhere Abschreibungen auf aktivierte Eigenleistungen belastet. Dennoch konnte dieses um knapp 17% auf 0,54 Mio. € gesteigert werden. Die EBIT-Marge lag damit bei 3,7%, bereinigt bei 6,4%.



