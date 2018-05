Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Innogy auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Statt einem Ansatz erwäge die britische Regulierungsbehörde Ofgem nun drei verschiedene Ansätze, um die Preise am britischen Energiemarkt zu begrenzen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu britischen Versorgern. Laut der Expertin sollte es Anfang August mehr Klarheit über die Obergrenze geben, und Ende Oktober sollte diese endgültig feststehen./tih/bek Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-05-31/12:39

ISIN: DE000A2AADD2