Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach Investorenveranstaltungen in Großbritannien auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Diese hätten die Wachstumspotenziale des Druckmaschinenherstellers untermauert, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Nachfrage nach Maschinen zur Fertigung von Verpackungsmaterial sei robust./bek/tih Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-05-31/12:56

ISIN: DE0007193500