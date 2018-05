Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Morphosys von 58 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Angesichts der Bedeutung des Antikörpers MOR208 für die Aktie und des sich verändernden Zielmarktes habe sie aktuelle und potenzielle neue Therapien genauer unter die Lupe genommen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien viele kritische Fragen aufgekommen, die vor der Therapiereife noch zu klären seien. Das angehobene Kursziel begründete sie mit Auswirkungen der neuerdings in New York gehandelten Morphosys-Hinterlegungsscheine (ADR)./tih/bek Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-05-31/13:41

ISIN: DE0006632003