Auf lange Sicht befindet sich Zalando in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im Januar ein Verlaufshoch von 49,90 Euro hervorgebracht hat. Seitdem hat sich eine kurzfristige Konsolidierung eingeschlichen und drückte die Notierungen bis Anfang März auf das Niveau von grob 41,67 Euro wieder abwärts, Ende April kam es zu einem erneuten Test dieses Verlaufstiefs. Damit liegt nun ein klarer Doppelboden in der Aktie vor, doch der kurzfristige Abwärtstrend dominiert noch immer das Kursgeschehen. Trotzdem sieht es nach aktueller Betrachtung so aus, als wenn Zalando einen Ausbruch über den Abwärtstrend vollziehen möchte und hierdurch der Weg für weitere Kursgewinne geebnet werden sollte. Kommt es also in den kommenden Handelsstunden zu einem nachhaltigen Ausbruch über die Trendlinie, so können Long-Positionen aufgebaut werden und Investoren von einem Lauf der Aktie profitieren.

Long-Chance:

Für ein eindeutiges Kaufsignal sollte das Wertpapier von Zalando mindestens das Niveau von 46,00 Euro per Tageschlusskurs übertreffen. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Lauf an die Hürde von zunächst 48,15 Euro merklich an, darüber sogar an die Jahreshochs von 49,90 Euro. Ein Stop sollte für diesen Fall aber noch unter dem Niveau von 44,60 Euro angesetzt werden. Verbleibt Zalando in dem kurzfristigen Abwärtstrend, müssen hingegen kurzfristige Rücksetzer zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei 44,56 Euro einkalkuliert werden. Tiefer sollten die Verluste aber nicht mehr reichen, weil sonst die 200-Tagelinie bei 43,57 Euro zum Tragen kommen müsste. Unterhalb derer dürfte sich das Chartbild endgültig eintrüben und sogar Abgaben auf 39,25 Euro erlauben.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 46,00 Euro

Kursziel: 48,15 / 49,00 Euro

Stop: < 44,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,40 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 45,75 Euro; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

