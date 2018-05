Die Aktie der im Basic Board notierten HumanOptics AG (WKN: A1MMCR) ist heute der Tagesgewinner unter den deutschen Nebenwerten. Das auf Implantate für die Augenchirurgie spezialisierte Unternehmen meldet die US-Zulassung seiner künstlichen Iris durch die FDA. Aktionäre freuen sich über zeitweise mehr als +350% Kursgewinn.

Die "Artificialiris" ist die erste künstliche Iris auf dem US-amerikanischen Markt und entsprechend optimistisch zeigt sich das Management, das "mit einem hohen Umsatz- und Ertragspotenzial" rechnet. Das Produkt sei in den USA seit 2013 in mehr als 600 Operationen an 12 Kliniken erfolgreich getestet worden. Interessierte Anleger sollten dem Kurs jetzt aber nicht hinterherlaufen und auf günstigere Einstiegsniveaus warten.

Zulassung nicht überraschend - Firma knapp bei Kasse

Auch wenn sich die künstliche Iris mittelfristig zu einem bedeutenden Standbein für HumanOptics ...

Den vollständigen Artikel lesen ...