Mit Symbolen und Handzeichen ist das so eine Sache. Sie dienen in der Regel als Erkennungszeichen - sie sind Bekenntnis und Identitätsbeweis in einem. Gleichzeitig soll ihre wahre Bedeutung jenen verborgen bleiben, die nicht dazu gehören - oder vielleicht sogar von der sich durch diese Zeichen verständigenden Gruppe zu Opfern gemacht werden sollen.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...