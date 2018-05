Liebe Trader,

Übergeordnet befindet sich die Heidelberg Cement-Aktie, seit dem Jahreshoch von Januar bei 96,16 Euro, in einem langfristigem Abwärtstrend. Dieser brachte den Wert zunächst an die Unterstützung bei ca. 80,00 Euro. Von dort drückte ein fortlaufender Abverkauf das Wertpapier weiter an die nächste Unterstützung bei 76,94 Euro, welche das Jahrestief aus 2017 ist. Am Dienstag notierte der Kursverlauf unterhalb dieser Unterstützung- und das Gestern erneut. Die nach unten ziehenden Bären haben den Anschein, sich weiterhin durchzusetzen!

Short-Chance:

Aufgrund der charttechnischen Ausgangslage können Kursziele zunächst an den Supportbereich aus 2016 bei etwa 71,00 Euro abgeleitet werden. Darunter würde sogar das Potenzial entstehen, das Wertpapier auf die Jahrestiefs aus 2016 bei 65,12 Euro zu drücken. Das bleibt aber noch per Wochenschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist knapp über dem Widerstand von 80,00 Euro anzusetzen. Sollte ein Rückläufer über das Stop-Niveau eintreten, müssen Short-Anleger mit weiteren Kursgewinnen bis auf 85,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 76,46 Euro

Kursziel: 71,00 / 65,12 Euro

Stop: > 80,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,54 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

HeidelbergCement; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 76,46 Euro; 15:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.