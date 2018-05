Kibaran Resources Limited: EcoGraf als neue Marke in den Lithium-Ionen-Batteriemarkt eingeführt DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Markteinführung Kibaran Resources Limited: EcoGraf als neue Marke in den Lithium-Ionen-Batteriemarkt eingeführt 31.05.2018 / 16:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. __TOKEN__0__0__ EcoGrafTM als neue Marke in den Lithium-Ionen-Batteriemarkt eingeführt Deutsche Fördermittel für umweltfreundliche Batterieprodukte Kibaran Resources Limited ("Kibaran" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich über die jüngsten Fortschritte seines Entwicklungsprogramms zur Versorgung des Marktes für Lithium-Ionen-Batterien mit (sphärischen) Graphitprodukten für Batterien zu berichten. Höhepunkte * Deutsche Pilotarbeiten bestätigen die positiven Ergebnisse der Machbarkeitsstudie von 2017 über die nachgelagerte Verarbeitung und unterstützen die abgestufte Kommerzialisierungsstrategie zur Produktion von Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt. * Zur Erstfinanzierung wurden deutsche Fördermittel erhalten * EcografTM als Handelsmarke für die weltweite Vermarktung eingetragen, um die umweltfreundlich gereinigten Produkte von den anderen derzeit erhältlichen Marktprodukten abzugrenzen * Anwendung des neuen umweltfreundlichen Reinigungsprozessen bei bestehenden Graphitrohstoffen aus Afrika, Südamerika, Europa, Indien und Asien ist in den Versuchsanlagen auf den Weg gebracht * Fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Batterie-Kunden aufgrund der Qualifikationen der Produktproben, die mit dem umweltfreundlichen Verfahren gereinigt worden sind Das Unternehmen freut sich die ersten, höchst ermutigenden Ergebnisse aus dem Pilotprogramm bekanntzugeben. Die Tests zeigen, dass das Potenzial besteht, die Effizienz des Energie- und Wasserverbrauches sowie des Einsatzes an Reagenzstoffen zu steigern, so dass eine verbesserte Betriebskosten-Leistung erreicht werden kann. Die Machbarkeitsstudie von 2017 (siehe Meldung vom 5. Dezember 2017) hat gezeigt, dass das Unternehmen gereinigte sphärische Graphitprodukte zu Kosten, die denen der chinesischen Versorger entsprechen, produzieren kann. Und diese Ergebnisse bestätigen die fantastischen Marktchancen für den neuen umweltfreundlichen Reinigungsprozess. Das Pilotprogramm hat deutsche Fördermittel erhalten und die ersten Anträge zur Sicherung der Ko-Finanzierung von 100.000 AUD für die technischen Geräte, darunter eine Sphäronisationsanlage, eine Maschine zur BET-Messung der spezifischen Oberfläche und ein Rasterelektronenmikroskop, sind bereits eingereicht worden. Damit ist Kibaran in der Lage, das Programm abzuschließen und für die kommerzielle Erweiterung vorzubereiten. Im Rahmen des Ko-Finanzierungsverfahrens hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer kürzlich die Pilotanlage besichtigt, um sich ein Bild von den Testarbeiten und den Fortschritten zu machen. Das Unternehmen verfolgt weitere öffentliche Investitionsförderangebote in Deutschland. Die Aussichten für Batteriegraphitprodukte steigen weiterhin, da die EU-Kommission die europäische EU-Batterie-Allianz ins Leben gerufen hat. Die Allianz ist eine Partnerschaft zwischen Regierungen und Industrie, um den Aufbau von europäischen Kapazitäten zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien zu fördern. Nach Prognosen der EU-Kommission wird dieser Markt bis 2025 etwa bis zu 250 Milliarden Euro wert sein, das Programm konzentriert sich auf die Lieferung von Batterien an die europäischen Hersteller von Elektroautos. Kibarans Pläne zur nachgelagerten Verarbeitung gehen von einer engen Zusammenarbeit mit deutschen öffentlichen Stellen zur Unterstützung dieser neuen Marktinitiative aus. Das Unternehmen hat EcoGraf als Handelsmarke eintragen lassen, um angesichts des positiven Feedbacks seiner Stammkunden seine umweltfreundlichen Batteriegraphitprodukte weltweit vermarkten zu können. Dieses Branding ergänzt die bereits eingetragene Handelsmarke TanzGraphite(R), die den weltweiten Markennamen zur Vermarktung des natürlichen Großflockengraphits aus Tansania bezeichnet. Die Graphit-Rohstoffe für die Tests in der Pilotanlage stammen aus mehreren bestehenden Versorgungsquellen. Wenn diese erfolgreich sind, wird Kibaran in der Lage sein, mit der Produktion zu beginnen und sphärische Graphitprodukte an den Batteriemarkt zu verkaufen und parallel dazu den Minenbetrieb auf Epanko für Naturflockengraphit zu entwickeln. Das Unternehmen hat von den Kunden positives Feedback erhalten. Diese unterstützen eine abgestufte Kommerzialisierungsstrategie, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich: Phasen Batteriefähiger (sphärischer) Feinpro- Graphit dukte Stufe 1 Pilotanlage Epanko + andere Rohstoffquellen 3.000 Testarbeiten 3.000 tpa Kundentests und tpa Erweiterung1 -vertrieb Stufe 2 Markteinführung 5.000 tpa<5.000 tpa Stufe 3 20.000 tpa<20.000 Markterweiterung tpa Anm. 1: In Stufe 1 (Erweiterung) wird auch 2.500 tpa ungereinigter sphärischer Graphit für den kommerziellen Verkauf produziert. Kunden haben bestätigt, dass die Leistung der gereinigten sphärischen Graphitprodukte von Epanko ihre wesentlichen Eigenschaften für die künftige Vertriebsversorgung erfüllen und haben zusätzlich Proben angefordert, so dass die Leistungstests eine Vielzahl von unterschiedlichen Produktgrößen und auch andere Graphitrohstoffe umfassen können, die mit dem flusssäurefreien Reinigungsprozess des Unternehmens gereinigt werden. Die Gespräche werden fortgesetzt, unter anderem über Kooperationen bei der Produktentwicklung und die künftigen Standorte von Betriebsanlagen zur Reinigung von sphärischem Graphit. Kibarans neues umweltfreundliches Reinigungsverfahren zieht immer mehr Marktunterstützung an sich, potenzielle Kunden haben berichtet, dass: * die Bedarfsprognosen für gereinigten (sphärischen) Batteriegraphit seitens der Endkunden von Lithium-Ionen-Batterien In den vergangenen sechs Monaten erheblich gestiegen sind; * die Anodenhersteller unter diesen Voraussetzungen bestrebt sind, die Versorgungsquellen von Graphit zu diversifizieren; und * das Wertangebot, dass Kibaran mit seinem neuen Reinigungsverfahren macht, für die Endnutzer, die eine ökologisch verantwortliche Lieferkette wollen, attraktiv sein wird, besonders in Europa. 