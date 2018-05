Liebe Trader,

Das Wertpapier von Puma hat sich im abgelaufenen Jahr merklich in Bewegung gesetzt und konnte auf Jahressicht um fast 50 Prozent zulegen. Allein in diesem Jahr beträgt die Wertsteigerung bereits 40 Prozent, und ein Ende ist kaum in Sicht. Die Aktie hat im heutigen Handelsverlauf ein frisches Rekordhoch oberhalb der Marke von 500,00 Euro aufgestellt und strebt weiter gen Norden. Scheinbar weckt die aktuell anstehende Fußballweltmeisterschaft große Hoffnungen für den Sportartikelhersteller, der rasant weiter wächst und die Kursgewinne durchaus irgendwo gerechtfertigt sind. Doch umso höher die Aktie aufsteigt, umso höher fallen die Rückfallrisiken aus! Hier sollten Investoren ganz genau diversifizieren, wo das Geld hin fließen soll.

Long-Chance:

Gelingt es der Aktie von Puma tatsächlich einen Wochenschlusskurs oberhalb von 500,00 Euro zu etablieren, lautet das nächste Ziel 525,00 Euro. Darüber könnte es rechnerisch sogar noch bis in den Bereich von rund 550,00 Euro weiter rauf gehen und eine beachtliche Rendite mit sich bringen können. Eine Verlustbegrenzung ist aber noch unter den aktuellen Wochentiefs von 478,00 Euro anzusetzen, falls es sich bei dem aktuellen Ausbruch um ein Fehlsignal handeln sollte. Abgaben unter das Niveau von 466,50 Euro bergen hingegen die Gefahr einer Korrektur zurück auf die Aprilhochs um 437,00 Euro. Früher oder später einmal geht nämlich auch den stärksten Bullen die Luft aus.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 508,00 Euro

Kursziel: 525,00 / 550,00 Euro

Stop: < 488,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 20,00 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Puma SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 508,00 Euro; 15:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

