Liebe Trader,

Schaut man auf das Big-Picture der Aktie, konnte sich das im TecDAX notierte Biotechnologieunternehmen Morphosys, nach dem Rückschlag auf ein Jahrestief bei 70,55 Euro, sehr gut stabilisieren und ist auf einem Durchmarsch zur Oberseite unterwegs. Anfang März versuchte sich die Aktie an dem wichtigen Widerstand von 88,40 Euro und scheiterte vorerst. Nach einer etwa zweiwöchigen Korrekturbewegung gelang der Durchbruch nach oben und das Wertpapier notierte das erste Mal an den aktuellen Jahreshochs von 93,40 Euro. Am Dienstag brachte ein kleiner Abverkauf die Aktie kurzfristig erneut an die Unterstützung von 88,40 Euro - bewegt sich aber mit den letzten zwei, grünen Tageskerzen, wieder nach oben!

Long-Chance:

Aufgrund der charttechnischen Ausgangslage der Aktie, sind nach dem Fibonacci-Retracement errechnete Kursziele zunächst bei 109,38 Euro möglich. Darüber hinaus besteht sogar das Potenzial, neue Allzeithochs zu erzielen! Eine Verlustbegrenzung ist vorerst knapp unter der nächsten Unterstützung bei etwa 88,00 Euro anzusetzen. Sollte ein Rückläufer unter das Stop-Niveau eintreten, müssen Investoren der Morphosys Aktie mit weiteren Verlusten zurück bis auf 80,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 91,55 Euro

Kursziel: 109,38 / 111,38 Euro

Stop: < 88,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,55 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Morphosys; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 91,55 Euro; 15:57 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.