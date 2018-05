Stockholm (ots/PRNewswire) -



- RTLS IoT-Lösung soll den Materialfluss bei Autoherstellern überwachen



Das bei der First North notierte Unternehmen H&D Wireless beginnt ein Pilotprojekt mit einem weiteren schwedischen Autohersteller. Das Pilotprojekt läuft in der Fabrik des Herstellers in Schweden, wo die neuste Version der erstklassigen Positionierungslösung von H&D Wireless, GEPS (Griffin Enterprise Positioning Services), bereitgestellt wird. GEPS nutzt jetzt KI-Funktionen (künstliche Intelligenz) und kann Materialflüsse bei der Montage durch die Verfolgung von Paletten, Wagen, Flurförderfahrzeugen und Abschleppwagen visualisieren und optimieren. Das Pilotprojekt soll bis 2018 laufen und hat das Ziel, 2019 in den Dauerbetrieb zu gehen. Der Anfangswert des Pilotprojekts beläuft sich auf ca. 0,2 Millionen SEK.



GEPS ist die neue Industrial Internet of Things, Real Time Location Solution (RTLS+ GPS) von H&D Wireless zum Verfolgen von Materialien, Mehrwegtransportverpackungen (Returnable Transport Packages, RTP) und Flurförderfahrzeugen. Sie wurde speziell für Kunden in der Herstellungsbranche entwickelt, um ihnen den Einstieg in die Fertigungsdigitalisierung zu erleichtern.



GEPS ist dafür ausgelegt, manuelle Transportsysteme zu digitalisieren, verbesserte Visualisierung für die globale Herstellerbranche zu liefern, die Warenabwicklung zu optimieren, Produktionsengpässe sowie Komplikationen beim Produktionsablauf zu verringern und den Effekt unerwarteter Maschinenunterbrechungen zu beseitigen.



"Dies ist ein wichtiger strategischer Pilotauftrag für uns, da dieser große Fahrzeughersteller sich dafür entschieden hat, unser neues System in seiner laufenden Produktion zu testen und der nächste Schritt bereits der kommerzielle Betrieb ist. Mit unserer Lösung kann dieser Kunde in der Fahrzeugbranche einen wichtigen Teil der Herstellung digitalisieren. Er kann manuelles Handling und gebundenes Kapital verringern und gleichzeitig den Produktionsdurchsatz steigern", erläutert Pär Bergsten, Gründer und Geschäftsführer von H&D Wireless.



H&D Wireless AB ist nach der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet, diese Art von Informationen zu veröffentlichen. Die Informationen wurden von der unten genannten Kontaktperson um 08:15 CET am 31. Mai 2018 für die Veröffentlichung bereitgestellt.



Informationen zu H&D Wireless:



H&D Wireless ist ein schwedischer Lösungsanbieter für Internet of Things (IoT) und Real-Time Location Services (RTLS + GPS) mit der Griffin-Cloud-Plattform und GEPS. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu den schwedischen IoT-Unternehmen mit dem rasantesten Wachstum und den meisten Auszeichnungen. Bislang lieferte es weltweit mehr als 1.100.000 kabellose Produkte für IoT- und M2M-Anwendungen aus. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen für die industrielle Digitalisierung und Optimierung mit GEPS, einschließlich integrierter künstlicher Intelligenz, was allgemein als Industrie 4.0 oder Smart Factory bezeichnet wird. H&D Wireless-Aktien werden seit Dezember 2017 an der Nasdaq First North in Stockholm gehandelt. FNCA Sweden AB ist als zertifizierter Berater bestellt.



