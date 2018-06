Geschäftsbericht 2017 EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Geschäftsbericht 2017 31.05.2018 / 19:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Medienmitteilung Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2017 Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Highlight Event and Entertainment Gruppe (HLEE-Gruppe) war im abgelaufenen Geschäftsjahr geprägt von der erstmaligen Vollkonsolidierung der Highlight Communications AG, die zum 28. September 2017 erfolgte. * Der Konzernumsatz stieg von 2,8 Mio. CHF im Vorjahr auf 137,9 Mio. CHF im Berichtsjahr an. * Das Konzernergebnis schliesst mit CHF 9,5 Mio. gegenüber dem Vorjahr mit CHF -3,0 Mio. * Das Eigenkapital stieg von 24,7 Mio. CHF im Vorjahr auf 511,7 Mio. CHF im Berichtsjahr an. Das positive Konzernergebnis profitierte trotz erhöhtem operativem Konzernaufwand durch den Start der World Boxing Super Series und zusätzlichen Kosten für Rechts- und Beratungskosten der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhungen von zusätzlichen Erträgen durch die Erstkonsolidierung der Highlight Communications AG und Effekte aus erstmaliger Bewertung des Erwerbes von 25% Anteile an Highlight Communications AG. Die konsolidierte Bilanzsumme lag mit 926,2 Mio. CHF ebenfalls deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahrs (45,0 Mio. CHF). Dieser Anstieg ist sowohl auf die Kapitalerhöhungen als auch die Vollkonsolidierung der Highlight Communications AG zurückzuführen. Der detaillierte Geschäftsbericht 2017 ist unter http://www.hlee.ch/Geschaeftsberichte abrufbar. Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 691445 31.05.2018 CET/CEST

