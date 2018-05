CONSUS Real Estate AG: Andreas Steyer wird neuer CEO der CONSUS Real Estate AG, Norbert Kickum kehrt zu CONSUS-Großaktionär Aggregate zurück DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie CONSUS Real Estate AG: Andreas Steyer wird neuer CEO der CONSUS Real Estate AG, Norbert Kickum kehrt zu CONSUS-Großaktionär Aggregate zurück 31.05.2018 / 21:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Aufsichtsrat der CONSUS Real Estate AG hat heute Andreas Steyer zum CEO ernannt. Andreas Steyer ist seit 1. Januar 2018 als Vorstand und COO für die Consus Real Estate AG tätig und verfügt über langjährige Erfahrung als CEO der im Prime Standard notierten DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Zuvor war Steyer unter anderem Geschäftsführer der Deka Immobilien Investment GmbH, Head of Real Estate der ÖVAG (Österreichische Volksbank AG) und Partner bei Ernst & Young Real Estate sowie bei Arthur Andersen Real Estate. Norbert Kickum kehrt nach Abschluss der Transformation der CONSUS vom Gewerbeimmobilienunternehmen zum führenden deutschen Mietwohnungs-projektentwickler in den neun größten deutschen Städten zum CONSUS-Großaktionär Aggregate zurück. Axel Harloff, Aufsichtsratsvorsitzender der CONSUS Real Estate AG: "Wir freuen uns, dass Andreas Steyer die Ernennung zum neuen CEO der CONSUS angenommen hat. Andreas Steyer war verantwortlich für die Umsetzung jüngster strategischer Schritte inklusive dem Verkauf des Gewerbeportfolios und kann auf jahrelange Erfahrung als CEO eines börsennotierten Immobilienunternehmens zurückgreifen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Kickum für seine für die CONSUS Real Estate AG geleisteten Verdienste und seinen fortwährenden Einsatz beim CONSUS-Großaktionär Aggregate und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg alles Gute." Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstraße 16, 10179 Berlin +49 (0) 30 28 44 987-62 consus@rueckerconsult.de CONSUS Real Estate AG Andreas Steyer, CEO a.steyer@consus.ag Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin ist der führende deutsche Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten. Wesentliche Bestandteile des Business Models der CONSUS sind ein hoher Anteil an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Bayerischen Börse, gelistet und wird an der Münchener Börse im Freiverkehr sowie auch in Frankfurt über XETRA gehandelt. 31.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691447 31.05.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2DA414

AXC0244 2018-05-31/21:04