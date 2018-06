The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0416445325 KOREA NAT. OIL 18-23 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5ADC0 DZ BANK CLN E.9500 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADD8 DZ BANK CLN E.9501 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADE6 DZ BANK CLN E.9502 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADF3 DZ BANK CLN E.9503 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADG1 DZ BANK CLN E.9504 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RQ9 LB.HESS.THR.CARRARA06A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RR7 LB.HESS.THR.CARRARA06B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RU1 LB.HESS.THR.CARRARA06E/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RV9 LB.HESS.THR.CARRARA06F/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RW7 LB.HESS.THR.CARRARA06G/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RZ0 LB.HESS.THR.CARRARA06I/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SC7 LB.HESS.THR.CA.TIL.06C/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SD5 LB.HESS.THR.CA.TIL.06D/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SH6 LB.HESS.THR.CA.TIL.06E/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SJ2 LB.HESS.THR.CARRARA06R/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SK0 LB.HESS.THR.CARRARA06S/18 BD01 BON EUR N

CA D6XV XFRA CA2524061520 DHX MEDIA COM+VAR VTG EQ00 EQU EUR N

CA 0QSA XFRA CA72433U3073 PISTOL BAY MNG EQ00 EQU EUR N

CA ML2 XFRA DE000A2LQ728 MING LE SPORTS AG KONV. EQ00 EQU EUR Y