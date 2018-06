FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.180 EUR

6SY XFRA CNE100001TK2 SHENGJING BANK H YC 1 0.024 EUR

HRPK XFRA DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N. 0.100 EUR

TNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. DL -,01 0.214 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.034 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.167 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.951 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.069 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.067 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.069 EUR

CSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.180 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

TV7 XFRA TRAYAZIC91Q6 AG ANADOLU GRUBU HLDG TN1 0.020 EUR

0CP1 XFRA ID1000117708 CHAROEN POKPHAND RP 10 0.003 EUR

44H XFRA ID1000116601 HARUM ENERGY TBK RP 100 0.015 EUR

RIA XFRA HK0281001443 RIVERA (HLDGS)LTD 0.005 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.067 EUR

I7G XFRA FR0010259150 IPSEN S.A. PORT. EO 1 1.000 EUR

CGM XFRA FR0000125338 CAPGEMINI SE INH. EO 8 1.700 EUR

TK2A XFRA CH0231351104 THURGAU.KANTONALB.PS SF20 2.388 EUR

SCD1 XFRA CNE100000BK2 SHANDONG CHENMING PAPER H 0.080 EUR

SIY XFRA CNE1000004F1 SINOTRANS LTD H YC 1 0.011 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.069 EUR

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.086 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.146 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.206 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.171 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.043 EUR

A16 XFRA NL0011872643 ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 1.630 EUR

VSA2 XFRA FR0013176526 VALEO SA INH. EO 1 1.250 EUR