TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Ohne einheitliche Tendenz präsentieren sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien im Handelsverlauf am Freitag. Die teilweise zu beobachtenden moderaten Gewinne erklären Marktteilnehmer eher als Gegenreaktionen auf die jüngsten teils kräftigen Verluste. Neue Nachrichten, die für steigende Kurse sprechen, gibt es nicht. Der von Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China hat sich im Mai zum Vormonat nicht verändert und deutet mit einem Stand von 51,1 weiter auf Expansion hin.

In Tokio steigt der Nikkei-Index um 0,1 Prozent auf 22.222 Punkte. Der Kospi in Seoul zieht um gut ein halbes Prozent an. In Südkorea wurde das BIP-Wachstum im ersten Quartal mit 2,8 Prozent bestätigt. Dass ab sofort auch in Schanghai notierte Aktien in die viel beachteten Indizes von MSCI aufgenommen werden, sorgt zumindest am breiten Markt für keine positiven Impulse. Der Schanghai-Composite fällt um ein halbes Prozent zurück, nachdem er sich am Donnerstag noch mit einer kräftigen Erholungsbewegung auf die vorangegangene Verlustserie gezeigt hatte. Hongkong tendiert knapp behauptet.

Über den chinesischen Börsen schwebt weiter das Thema Handelskonflikt mit den USA, zumal die USA nun auch ernst machen mit ihren Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU.

In Japan gehören laut Händlern Auto- und Bankenaktien zu den größeren Gewinnern. Erstere dürften unter anderem vom etwas leichteren Yen profitieren. Der Dollar kostet 109,13 Yen, am Vortag zur gleichen Zeit waren es noch rund 108,70. Toyota gewinnen 3 und Honda 1 Prozent.

Verkauft würden dagegen Aktien aus dem Reedereisektor angesichts der von den USA weiter forcierten Maßnahmen gegen zu hohe Importe. Gesucht seien deswegen auch tendenziell Aktien von Unternehmen, deren Geschäft stärker binnemarktorientiert sei. Der Kurs des Windelproduzenten Unicharm liegt 1,1 Prozent im Plus, die Kosmetikatie Shiseido gewinnt 0,8 Prozent.

Samsonite erholt - Spekulation auf Pizzahunger in Sydney

Eine Sonderbewegung gibt es bei Olympus. Nachdem bekannt geworden ist, dass der aktivistische US Investor Valuecct Capital einen 5-Prozent-Anteil an Olympus erworben hat, steigt der Kurs um knapp 4 Prozent.

Lifestyle International stürzen in Hongkong um 28,7 Prozent ab. Hier hätten Käufe institutioneller Investoren, die den MSCI Hong Kong Small Cap Index abbilden, im späten Donnerstaggeschäft den Kurs um 43 Prozent nach oben getrieben, weil die Aktien in eben diesen Index aufgenommen wurde. Nun falle der Kurs des Kaufhausbetreibers wieder auf das Ausgangsniveau zurück, heißt es.

Samsonite gewinnen 9,3 Prozent, nachdem der Samsonite-Chef nun das Handtuch geworfen hat. Die Aktie war zuletzt im Zuge einer sogenannten Short-Attacke durch Blue Orca Capital stark gefallen, wobei unter anderem CEO Ramesh Tainwala vorgeworfen wurde, zu Unrecht einen Doktortitel zu tragen. Außerdem war darin von einer zweifelhaften Rechnungslegung bei dem Kofferhersteller die Rede. Diesen Vorwürfen hat Samsung nun widersprochen.

In Sydney geht es für Domino's Pizza Enterprises um 7 Prozent nach oben. Die Aktie werde getrieben von der Hoffnung auf eine verstärkte Nachfrage mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, bei der auch das australische Team am Start ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.988,50 -0,39% -1,26% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.221,94 +0,09% -2,39% 08:00 Kospi (Seoul) 2.437,84 +0,55% -1,20% 08:00 Schanghai-Comp. 3.079,16 -0,53% -6,92% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.417,36 -0,17% +0,50% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.429,15 +0,03% +1,21% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.756,06 +0,89% -4,31% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:46 % YTD EUR/USD 1,1676 -0,1% 1,1693 1,1713 -2,8% EUR/JPY 127,40 +0,2% 127,20 127,32 -5,8% EUR/GBP 0,8805 +0,1% 0,8797 0,8782 -1,0% GBP/USD 1,3261 -0,2% 1,3292 1,3332 -1,9% USD/JPY 109,10 +0,3% 108,78 108,72 -3,1% USD/KRW 1075,55 -0,5% 1081,14 1075,91 +0,8% USD/CNY 6,4161 +0,1% 6,4103 6,4016 -1,4% USD/CNH 6,4133 +0,0% 6,4105 6,3988 -1,6% USD/HKD 7,8455 +0,0% 7,8445 7,8476 +0,4% AUD/USD 0,7546 -0,3% 0,7566 0,7589 -3,5% NZD/USD 0,6992 -0,1% 0,6998 0,7003 -1,5% Bitcoin BTC/USD 7.498,70 -1,0% 7.571,19 7.584,70 -45,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,87 67,04 -0,3% -0,17 +11,9% Brent/ICE 0,00 77,59 0% 0,00 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,47 1.298,30 +0,0% +0,17 -0,3% Silber (Spot) 16,43 16,44 -0,0% -0,01 -3,0% Platin (Spot) 907,00 906,50 +0,1% +0,50 -2,4% Kupfer-Future 3,06 3,06 -0,0% -0,00 -8,0% ===

