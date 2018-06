Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Drägerwerk von 61 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern habe mit hausgemachten und strukturellen Herausforderungen zu kämpfen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern halte er an seiner negativen Einschätzung der Aktien fest, zumal der mittelfristige Ausblick schwach ausgefallen sei./la/ag Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005550636