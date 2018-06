Derzeit vergeht gefühlt fast kein Tag, an dem das im TecDAX notierte Biotechunternehmen Evotec nicht einen neuen Deal bekannt gibt. Am Donnerstag verkündete die Gesellschaft die Gründung der akademischen BRIDGE LAB591 mit Arix Bioscience und dem Fred Hutchinson Cancer Research Center ("Fred Hutch"). Gemäß einer Mitteilung von Evotec, sei es das Ziel von LAB591, die wissenschaftliche Forschung bei Fred Hutch voranzutreiben, um auf ihren Entdeckungen aufbauend neue Unternehmen auszugründen, die sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen gegen Krebs und Infektionskrankheiten spezialisieren. Evotec, Arix und Fred Hutch wählen gemeinsam vielversprechende LAB591- Forschungsprojekte aus den Laboren von Fred Hutch aus. Nach Ausarbeitung eines Forschungsplans zur Validierung führt Evotec in Zusammenarbeit mit Fred Hutch weitere Forschungsarbeiten durch, die von Arix finanziert werden. Im Anschluss daran haben Evotec und Arix in Abhängigkeit der Forschungsergebnisse die exklusive Option, neue Unternehmen auszugründen. Mit LAB591 erweitert Evotec ihr BRIDGE-Modell innerhalb des Segments EVT Innovate, das von Akademikern, Investoren und Biopharmaunternehmen mit großem Interesse verfolgt wird.

