Die Deutsche Bank-Aktie war ja ohnehin schon auf dem absteigenden Ast. Aber was da am Donnerstag bekannt wurde, schlug dem Fass - und der Aktie - den Boden aus: Die US-Notenbank hatte die US-Tochter der Deutschen Bank schon letztes Jahr auf die Liste der Banken gesetzt, die "in Schwierigkeiten" sind.

