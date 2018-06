Die Deutsche Bank hat das Kursziel für National Grid von 780 auf 860 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Netzbetreiber mache gute Fortschritte in den USA, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien jedoch bereits ziemlich hoch bewertet./ag/la

Datum der Analyse: 31.05.2018

ISIN GB00BDR05C01

