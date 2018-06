Franchise-Systeme kennt inzwischen jeder. Und auch der Markt für Ferienimmobilien ist vielen Anlegern geläufig. Die Homes & Holiday AG versucht diese beiden Komponenten zu verbinden. Die Gesellschaft aus München hat sich auf die Vermietung, das Maklergeschäft und das Property Management von Ferienimmobilien spezialisiert. Dank des Franchisekonzepts will man noch schneller wachsen als der Markt. Bisher ist man vor allem auf den Balearen sowie in der deutschen Heimat mit unterschiedlichen Marken unterwegs. Erfolge gibt es auch schon vorzuweisen. So ist man auf der deutschen Lieblings.-Ferieninsel Mallorca bereits einer der drei größten Makler. Auf Kundenseite ist übrigens das Internet der angesagte Vertriebsweg. Dort gewinnt man 90 Prozent seiner Kundschaft. Das spart jede Menge Personalkosten und dürfte so manchen Arbeitsprozess innerhalb ...

