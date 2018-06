Das Analysehaus RBC Capital hat Deutsche Bank von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 8 Euro gesenkt. Seit ihrer Ersteinschätzung im Juni vergangenen Jahres habe sie gedacht, dass es für die Großbank nicht schlimmer kommen könne, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe sich als Trugschluss erwiesen. Die Meldungen, wonach das US-Geschäft für den dortigen Einlagensicherungsfonds als Problemfall gelte, habe die Sorgen nur vergrößert. Die Aufsichtsbehörden könnten in der Restrukturierung der Bank langsam die Geduld verlieren./ag/zb Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-06-01/09:23

ISIN: DE0005140008