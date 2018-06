Trotz der Neuigkeiten rund um das Flaggschiff-Projekt mit dem Start-up Nikola Motor gelang der Aktie von Nel Hydrogen nicht der gewünschte Befreiungsschlag in den letzten Wochen. Auftragsseitig fehlen in diesem Jahr einfach die Impulse, im ersten Quartal 2018 entwickelte sich der Auftragsüberhang sogar rückläufig. Immerhin verbucht Nel nun den ersten Großauftrag aus Asien - auch der Indexaufstieg in Norwegen könnte der Nel-Aktie zum lang ersehnten Befreiungsschlag verhelfen.

