Mit Berechnung ab dem 24. September ändern sich die Regeln für die Aufnahme in die Indizes MDAX, SDAX und TecDAX. Die Deutsche Börse hebt die Trennung der Segmente Tech und Classic auf, MDAX und SDAX wachsen.Wie die Deutsche Börse bekannt gibt, wird künftig die Trennung nach den Segmenten Tech und Classic aufgehoben. Somit können auch Unternehmen des Technologie-Segments in den MDAX oder in den SDAX aufgenommen werden. Zum anderen können DAX-Unternehmen, die den Technologie-Sektoren zugeordnet sind, auch in den TecDAX-Index aufgenommen werden, so das Unternehmen.

