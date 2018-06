Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zooplus auf "Sell" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die jüngsten Insiderverkäufe seien nicht gerade hilfreich beim Aufbau von Vertrauen nach den durchwachsenen Resultaten, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aktuell keinen Grund, in die Papiere des Onlinehändlers für Heimtierbedarf zu investieren./ag/jha/ Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-06-01/10:14

ISIN: DE0005111702