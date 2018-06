Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die von den Münchnern für das Gesamtjahr avisierten Auflösungen von Schadensrückstellungen seien moderat, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut dem Konzern mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro deutlich mehr zu - und zwar nicht nur 2018, sondern auch in den Folgejahren./ag/jha/ Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-06-01/10:37

ISIN: DE0008430026