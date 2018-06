Ein Management, das vor schwierigen Entscheidungen oder großen Hürden steht, schmückt sich gern mit hohen Ausschüttungen an die Aktionäre. Diese versuchen sie dann zu besänftigen, in Ruhe zu wiegen und bei der Stange zu halten. Gerade in schwierigen Zeiten sollen schließlich so wenige Anleger wie möglich abspringen. Der manisch-depressive "Mr. Market" könnte sonst verrückt spielen…

