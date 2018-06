CeoTronics AG: Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 (31. Mai 2018): Sehr hoher Auftragsbestand von ca. EUR 7,3 Mio. (+25,7%) // sehr positiver Ausblick // Konzernumsatz ca. EUR 17,6 Mio. DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis CeoTronics AG: Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 (31. Mai 2018): Sehr hoher Auftragsbestand von ca. EUR 7,3 Mio. (+25,7%) // sehr positiver Ausblick // Konzernumsatz ca. EUR 17,6 Mio. 01.06.2018 / 11:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 (31. Mai 2018) Sehr hoher Auftragsbestand von ca. EUR 7,3 Mio. (+25,7%) // sehr positiver Ausblick // Konzernumsatz ca. EUR 17,6 Mio. Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2017 bis zum 31. Mai 2018 (Geschäftsjahr 2017/2018) nach den vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von ca. EUR 17,6 Mio. (Vorjahr EUR 19,7 Mio.) erreicht. Der temporäre Umsatzrückgang resultiert aus unvorhersehbaren Verzögerungen bei Auftragsvergaben - vor allem bei deutschen Bundesbehörden sowie in Süddeutschland. Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2018 beträgt ca. EUR 7,3 Mio. und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (EUR 5,8 Mio.) um ca. 25,7%. Zum Bilanzstichtag wurde somit der höchste Auftragsbestand seit dem Geschäftsjahresende 2010/2011 ausgewiesen. Der sehr hohe Auftragsbestand zum 31. Mai 2018 bzw. der stark angestiegene Auftragseingang in den letzten Wochen des Geschäftsjahres 2017/2018 belegen, dass leider viele größere Aufträge CeoTronics zu spät erreichten und somit nicht mehr vor dem Bilanzstichtag ausgeliefert und abgerechnet werden konnten. Der sehr hohe Auftragsbestand wird den Umsatz im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 positiv beeinflussen. Endgültige und detaillierte Geschäftszahlen werden nach der Feststellung, voraussichtlich Anfang September 2018, mit dem Geschäftsbericht 2017/2018 veröffentlicht. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Corporate News: "Eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung hatten wir Ende August 2017 erst ab dem Geschäftsjahr 2018/2019 für möglich gehalten. Diese Einschätzung bleibt nicht nur unverändert, sondern wird durch den sehr hohen Auftragsbestand sowie den OrderForecast bestätigt. Unter optimalen Rahmenbedingungen streben wir bis zum Geschäftsjahr 2022/2023 ein Konzernumsatzwachstum auf ca. EUR 25,0 Mio. mit entsprechend hohen positiven Konzernergebnissen an. Das würde im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017/2018 einem Umsatzanstieg von ca. 42,0% entsprechen.", teilte der CEO und Vorstandssprecher Thomas H. Günther mit. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com 01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691621 01.06.2018

