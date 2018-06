Nächster Nackenschlag für Epigenomics: Der Darmkrebsvorsorge-Test Epi proColon wird nicht in die aktualisierten Richtlinien zur Darmkrebsvorsorge der American Cancer Society (ACS) aufgenommen. Die Aktie geht in die Knie und rutscht auf ein neues 52-Wochen-Tief ab. Freude hingegen in den USA bei der AKTIONÄR-Alt-Empfehlung Exact Sciences: Die überarbeiteten ACS-Vorgaben spielen dem amerikanischen Konkurrenten in die Karten.

