Viscom AG: Neue Aufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Personalie Viscom AG: Neue Aufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG 01.06.2018 / 11:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Neue Aufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG Prof. Dr. Michèle Morner übernimmt Aufsichtsratsvorsitz Volker Pape zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt Carsten Salewski und Peter Krippner rücken in den Konzernvorstand auf Dr. Martin Heuser und Dirk Schwingel weiterhin im Vorstand aktiv Hannover, 01. Juni 2018 - Nichts ist so beständig wie der Wandel: Die Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG tritt in Kraft. Nach nunmehr 34 Jahren Unternehmens- und Wachstumsgeschichte ist Volker Pape, Mitbegründer und bisheriger Vorstand für die Bereiche Vertrieb, Marketing und internationales Geschäft, durch das Votum der Hauptversammlung am 30. Mai 2018 in den Aufsichtsrat der Viscom AG gewählt worden. Ferner ernannt hat der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung Prof. Dr. Michèle Morner als neue Aufsichtsratsvorsitzende. Prof. Michèle Morner ist Inhaberin des Lehrstuhls für Führung, Personal und Entscheidung im öffentlichen Sektor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Weiter ist sie Mitglied im Nominierungsausschuss der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. in Berlin und Mitglied des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft in Augsburg. Als drittes Mitglied im Aufsichtsrat setzt Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer sein Amt weiter fort. Um auch im Aufsichtsrat einen personellen Neuanfang zu ermöglichen, legten die Aufsichtsratsmitglieder Bernd Hackmann und Klaus Friedland - wie zuvor am 05. März 2018 mitgeteilt - ihre Mandate mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung nieder. "Viscom ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Volker Pape und Dr. Martin Heuser haben Viscom mit Unternehmergeist und strategischer Weitsicht zu dem gemacht, was es heute ist: Ein Weltmarktführer für optische Inspektionssysteme mit starker Präsenz in allen internationalen Märkten. Mit den Neuaufstellungen in Aufsichtsrat und im Vorstand beweisen die Gründer erneut Voraussicht und unternehmerische Verantwortung", kommentiert Bernd Hackmann. Ihr neues Amt im Vorstand treten mit Wirkung des heutigen Tages Carsten Salewski und Peter Krippner an. Gemeinsam mit dem Mitbegründer und Entwicklungsvorstand Dr. Martin Heuser und dem Finanzvorstand Dirk Schwingel komplettieren sie den Vorstand. Carsten Salewski ist diplomierter Elektroingenieur und arbeitet seit 1993 bei Viscom. Er verantwortete unter anderem den Geschäftsbereich IBV und leitete seit 2004 als Geschäftsführer die amerikanische Tochtergesellschaft mit Sitz in Atlanta. Er ist Chairman des IPC SMEMA Councils in der IPC, einem großen amerikanischen Verband der Elektronikindustrie, und seit 2015 auch im Vorstand der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in Atlanta ehrenamtlich tätig. Carsten Salewski übernimmt den Vorstandsbereich Vertrieb, Marketing und internationales Geschäft. Peter Krippner ist ebenfalls diplomierter Elektroingenieur und ist seit 1988 für Viscom tätig. 1995 übernahm er die Leitung der Software-Entwicklung sowie 1998 die Verantwortung für Projekte und Applikation im Bereich Lötstelleninspektion. 2001 wurde er an die Spitze des Geschäftsbereichs Serienprodukte (SP) berufen, den er bis zum gestrigen Tage leitete. Peter Krippner übernimmt nunmehr das Vorstandsressort Operations. "Die Strategie der Viscom AG zielt weiterhin darauf ab, profitables Wachstum durch Innovation und Technologieführerschaft zu erzielen. Für die Zukunft bleiben wir auf einem klaren, auf Wachstum ausgerichteten Kurs. Die Basis bilden unsere Kunden, die wir auch weiterhin mit fortschrittlichen Lösungen begeistern wollen, das verstärkte Neukundengeschäft sowie in erster Linie die Erweiterung unsere Präsenz in zukunftsorientierten Segmenten. Mit der neuen Aufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand hat die Viscom AG eine ausgezeichnete Managementbasis, um die gesteckten Ziele zu erreichen und einen weiteren Weg in der Unternehmensentwicklung einzuschlagen", resümiert Dr. Martin Heuser. Über Viscom Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen unter www.viscom.com. Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de 01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555 E-Mail: investor.relations@viscom.de Internet: www.viscom.de ISIN: DE0007846867 WKN: 784686 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691639 01.06.2018

ISIN DE0007846867

AXC0132 2018-06-01/11:56