Die Aktie von Qiagen hat in den vergangenen Wochen ordentlich Gas gegeben. Im Monatsvergleich ist Qiagen sogar mit einer Performance von 13,8 Prozent der fünfstärkste Wert im TecDAX hinter Pfeiffer Vacuum, ISRA Vision, Jenoptik und Wirecard und gleichzeitig bester Biotech-Wert. Auf Platz sechs folgt Evotec. Zuletzt konnte Qiagen mit einigen News überzeugen. Auch in dieser Woche konnte das Unternehmen weitere Neuigkeiten melden. Am Donnerstag hat Qiagen eine Partnerschaft mit Freenome bekannt gegeben, einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) zur Genom-Entschlüsselung, um die Entwicklung und Vermarktung von Next-Generation-Sequenzierungstests (NGS) zu beschleunigen und den Einsatz von Präzisionsmedizin im Krebsmanagement zu ermöglichen. Die Kooperation wird im Rahmen interner Initiativen und Partnerschaften geschlossen, die QIAGEN ins Leben gerufen hat, um NGS-Tests schneller in das Krebsmanagement zu integrieren, im Einklang mit der kürzlich erfolgten Modernisierung des regulatorischen Ansatzes der US-amerikanischen Food and Drug Administration, hieß es in einer Mitteilung.

