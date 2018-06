Die Öl- und Heizölpreise verabschieden sich mit geringen Abschlägen aus der Handelswoche. Heizöl in Deutschland, Österreich und er Schweiz wird am Freitag durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter billiger. Sowohl auf Wochen- als auch auf Zweiwochensicht haben sich die Heizölpreise kaum bewegt. Sie stagnieren in der Nähe des erreichten 3,5-Jahres-Hochs. Das Preisniveau bleibt damit unattraktiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...