Datum der Anmeldung:

29.05.2018



Aktenzeichen:

B1-121/18



Unternehmen:

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg; Erwerb von jeweils 94,9% der Anteile an drei Immobilienobjektgesellschaften u.a. an der DIC Objekt Hamburg Heidenskampweg GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main;



Produktmärkte:

Büros



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hamburg, Hessen