Liebe Trader,

Dialog Semiconductor ist sehr stark von Apples Bestellungen abhängig, gut 70 Prozent des Konzernumsatzes werden allein dem US-Unternehmen zugeschrieben. Da Apple aber seine eigene Produktionslinie aufbauen will, geht der wichtigste Kunde von Dialog verloren. Aber auch die allgemein schwache Nachfrage drückt auf den Umsatz. Das TecDAX-Unternehmen ließ zum Ende dieser Woche noch eine Bombe platzen: Apple habe einen zweiten Lieferanten für die sogenannten Power-Management-Chips gefunden und benötigt somit deutlich weniger Bauteile von Dialog Semiconductor.

Die Aktie hat knapp 70 Prozent seit den Jahreshochs aus 2017 an Wert verloren, ein jähes Ende ist auch nicht in Sicht. Allein diesen Freitag gaben Papiere des Halbleiterherstellers noch mal über 17 Prozent nach! Trotzdem erwartet das TecDAX-Unternehmen wegen der weniger werdenden Bestellungen nur einen Umsatzrückgang von rund fünf Prozent. Die Erlöse in 2018 sollen verglichen mit dem Vorjahr sogar zulegen. 2019 dürften die Auswirkungen ähnlich sein, sagte Dialog-Chef Jalal Bagherli bei einer Analystenkonferenz. War der heutige Abverkauf wohl doch etwas übertrieben?

Short-Chance:

Das Wertpapier von Dialog Semiconductor bewegt sich derzeit auf dem Kursniveau aus dem Jahr 2014 und könnte noch weiter nachlassen. Jedoch ist jegliche Annahme des weiteren Kursverlaufs eine rein spekulative Angelegenheit, weshalb hier explizit auf eine klare Aussage verzichtet werden muss. Geht es nach den technischen Gegebenheiten, dürfte Dialog Semiconductor weiter bis in den Bereich von 8,43 Euro und somit an die Jahrestiefs aus 2013 durchrutschen. Zuvor aber könnte bereits um 10,00 Euro eine erste größere Stabilisierung einsetzen. Die Gegenseite sieht hingegen eine rasche Erholung zumindest auf das Niveau von rund 20,00 Euro vor, darüber könnte sogar der Bereich von 23,20 Euro angesteuert werden. Dieses Szenario würde sich jedoch erst mit einer positiven Nachrichtenlage für das TecDAX-Unternehmen einstellen - darüber hinaus dürfte es in der nächsten Zeit ohnehin sehr volatil im Wertpapier zugehen. Sehr kurzfristig entschlossene und spekulative Investoren können aber zunächst die Haupttrendrichtung auf der Unterseite weiter nachhandeln, stehen zugleich aber einem überaus großen Risiko gegenüber.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 15,52 Euro

Kursziel: 10,00 / 8,43 Euro

Stop: > 17,10 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,58 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Dialog Semiconductor Plc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 15,52 Euro; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.