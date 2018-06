Eckert & Ziegler: Öffentliches Kaufangebot zum Erwerb eigener Aktien DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Eckert & Ziegler: Öffentliches Kaufangebot zum Erwerb eigener Aktien 01.06.2018 / 13:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Berlin, den 01.06.2018 - Der Vorstand der Eckert & Ziegler AG hat heute auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 zum Erwerb eigener Aktien beschlossen, ein öffentliches Kaufangebot zum Erwerb von bis zu 125.000 Aktien der Eckert & Ziegler AG durchzuführen. Das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs soll (einschließlich Erwerbsnebenkosten) bis zu 5 Mio. EUR betragen. Der Preis je Aktie, der Angebotszeitraum sowie die weiteren Einzelheiten des Aktienrückkaufprogramms werden vom Vorstand am dritten Börsentag vor der Veröffentlichung des öffentlichen Aktienrückkaufangebots festgelegt und im Wege der ad-hoc Mitteilung bekannt gegeben werden. Die weiteren Einzelheiten zum geplanten Aktienrückkauf sind in der Angebotsunterlage zum öffentlichen Aktienrückkaufangebot enthalten, die auf der Website des Unternehmens unter www.ezag.de und im elektronischen Bundesanzeiger demnächst veröffentlicht werden und zum Download bereitstehen wird. Wichtige Information: Diese Veröffentlichung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von Aktien der Eckert & Ziegler AG dar. Die endgültigen Bestimmungen des Angebots und damit im Zusammenhang stehende Bedingungen werden in der Angebotsunterlage enthalten sein. Den Aktionären der Eckert & Ziegler AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage nach Veröffentlichung sorgfältig zu lesen, da sie bedeutsame Informationen enthält. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de 01.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: 49 30 941084-138 Fax: 49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691661 01.06.2018 CET/CEST

